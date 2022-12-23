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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 12-й день

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 12-й день Несмотря на суровые погодные условия, на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе.
Карабах
23 декабря 2022 г. 08:09
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 12-й день

Несмотря на суровые погодные условия, на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, в течение дня участники мирной акции, обеспечиваемые горячим чаем и едой, скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!" и т.д.

Принимающие участие уже двенадцатый день в мирной акции протеста экоактивисты, представители гражданского общества и НПО, студенты демонстрируют стойкость духа и решимость.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоProtest action on Khankandi-Lachin road enters its 12th day
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası on iki gündür davam edir

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