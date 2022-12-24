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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, участники исполняют патриотические песни

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, участники исполняют патриотические песни Акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночное время.
Карабах
24 декабря 2022 г. 23:28
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, участники исполняют патриотические песни

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной разработки месторождений в Карабахе продолжается и в ночное время.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, морозная погода не создает помех для хода акции, серьезных проблем со здоровьем у протестующих нет.

Участники акции продолжают соблюдать меры безопасности, а дорога, как и ранее, открыта для перевозки гуманитарных грузов.

Протестующие держат в руках плакаты на русском и английском языках. Они исполняют патриотические песни, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Активисты отмечают, что акция продолжится на протяжении всей ночи.

Напомним, что экоактивисты, представители гражданского общества и НПО, студенты продолжают акцию протеста уже тринадцатый день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyası davam edir, mahnılar ifa olunur

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