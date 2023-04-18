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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, требования остаются неизменными

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, требования остаются неизменными Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 128 дней.
Карабах
18 апреля 2023 г. 08:09
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, требования остаются неизменными

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 128 дней.

Как передает с места событий сотрудник Report, экоактивисты, как и в первые дни, проявляют высокую активность.

Они требуют положить конец экологическому террору на азербайджанских территориях. Участники акции демонстрируют твердую волю и настойчивость.

Принимающие участие в акции экоактивисты и волонтеры, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств Экономики, Экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому террору, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке ФотоProtest rally on Khankandi-Lachin road enters its 128th day
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda aksiya: - tələblər dəyişməz olaraq qalır

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