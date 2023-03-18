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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.
Карабах
18 марта 2023 г. 23:22
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.

Как сообщает с места событий сотрудник Report, экоактивисты и молодые волонтеры выражают справедливое недовольство азербайджанского общества, требуют положить конец экологическому террору, прекратить незаконную добычу полезных ископаемых.

Они, продолжая демонстрировать высокую активность, проявляют волю и настойчивость, призывая мировое сообщество встать на защиту экологии.

Принимающие участие в акции волонтеры и представители НПО, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

В течение дня по территории акции проехали автомобили российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста. Демонстранты не препятствовали движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu: aksiya axşam da ruh yüksəkliyi ilə davam edir

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