О нас

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.
Карабах
18 февраля 2023 г. 21:50
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.

Как сообщает с места событий сотрудник Report, экоактивисты и молодые волонтеры выражают справедливое недовольство азербайджанского общества, требуют положить конец экологическому террору, прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Они, продолжая демонстрировать высокую активность, проявляют волю и настойчивость, призывая мировое сообщество встать на защиту экологии.

Принимающие участие в акции волонтеры и представители НПО, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolu: aksiya iştirakçıları hər kəsi ekologiyanı qorumağa çağırır

Экслюзивные новости

Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
17 февраля 2023 г. 20:19
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
17 февраля 2023 г. 16:33
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
17 февраля 2023 г. 16:08
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
17 февраля 2023 г. 13:12
Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
ФотоРепортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
16 февраля 2023 г. 18:39
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 15:34
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
16 февраля 2023 г. 15:06
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
16 февраля 2023 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi