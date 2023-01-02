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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.
Карабах
2 января 2023 г. 19:40
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.

Как сообщает сотрудник Report, освещающий акцию, демонстранты продолжают скандировать лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Требования участников акции остаются неизменными.

Отметим, что в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын проехали 8 автомобилей российского миротворческого контингента.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через город Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 22-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHavanın soyuq olmasına baxmayaraq, Xankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyası axşam da davam edir

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