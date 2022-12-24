Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Несмотря на морозную погоду, на дороге Ханкенди-Лачын акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе продолжается и в вечерние часы.

Несмотря на морозную погоду, на дороге Ханкенди-Лачын акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе продолжается и в вечерние часы.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report , в течение дня участники мирной акции скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Экоактивисты, представители гражданского общества и НПО, студенты, уже тринадцатый день принимающие участие в мирной акции протеста, демонстрируют стойкость духа и решимость.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.