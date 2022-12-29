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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.
Карабах
29 декабря 2022 г. 21:57
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report демонстранты продолжают скандировать лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Напомним, что экоактивисты, представители гражданского общества, НПО и волонтеры продолжают акцию протеста уже 18-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası axşam saatlarında da davam edir

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