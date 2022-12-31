Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в праздничный день

В День солидарности азербайджанцев мира акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы.

В День солидарности азербайджанцев мира акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы.

Как сообщает сотрудник Report , освещающий акцию протеста на указанной дороге, экоактивисты и волонтеры скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!".

Как и в первый и последующие дни, дорога Ханкенди-Лачын открыта для гуманитарных целей.

Это вновь доказывает, что несмотря на проведение акции на дороге, она открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын 20-й день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.