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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 52-й день

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 52-й день Несмотря на морозные и туманные погодные условия акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.
Карабах
1 февраля 2023 г. 08:23
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 52-й день

Несмотря на морозные и туманные погодные условия акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.

Как сообщает с места событий сотрудник Report, требования участников акции остались неизменными.

Протестующие, не препятствуя движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях, скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 52-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Protest rally on Khankandi-Lachin road enters its 52nd day
Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda aksiya 52 gündür davam edir

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