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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 25-й день    

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 25-й день     На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын уже 25-й день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана
Карабах
5 января 2023 г. 10:10
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 25-й день    

На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын 25-й день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает сотрудник Report с места событий, начавшаяся утром 12 декабря акция продолжалась всю ночь.

Каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Демонстранты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Несмотря на морозную погоду, экоактивисты, не создавая помех движению в обоих направлениях, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках.

Требования участников акции остаются неизменными. Демонстранты продолжают скандировать лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Protest rally on Khankandi-Lachin road enters its 25thd day
Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası iyirmi beş gündür davam edir

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