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Акция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама 

Акция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама  На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
30 декабря 2022 г. 11:30
Акция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама 

На проходящей под городом Шуша дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает сотрудник Report с места событий, на месте проведения акции звучит национальная азербайджанская музыка, в частности мугам "Карабах шикестеси".

Несмотря на морозную погоду, экоактивисты, не создавая помех движению транспорта в обоих направлениях, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках.

Требования участников акции остаются неизменными.

Демонстранты продолжают скандировать лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев уже 19-ый день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоProtest continues on Khankandi-Lachin road, 'Karabakh Shikastasi' played - VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyası davam edir, “Qarabağ şikəstəsi” səsləndirilir - VİDEO

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