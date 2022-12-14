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Акция на дороге Шуша-Ханкенди продолжится этой ночью

Акция на дороге Шуша-Ханкенди продолжится этой ночью Акция протеста с участием представителей азербайджанских НПО, экоактивистов и волонтеров на участке автодороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, продолжится этой ночью.
Карабах
14 декабря 2022 г. 17:22
Акция на дороге Шуша-Ханкенди продолжится этой ночью

Акция протеста с участием представителей азербайджанских НПО, экоактивистов и волонтеров на участке автодороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, продолжится этой ночью.

Об этом сотруднику Report, освещающему акцию протеста, сказали участники.

Участники акции скандируют лозунги против незаконной эксплуатации рудников, экологического террора, подрывной и мародерской деятельности Рубена Варданяна, за вывод остатков армянской армии с территорий Азербайджана.

В своих призывах они также заявляют, что готовы обеспечить условия для проезда по Лачинской дороге гражданского автотранспорта и машин экстренных служб.

Безопасность участников акции обеспечивается военными и полицейскими Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Protest on Shusha-Khankandi road to continue tonight
Версия на азербайджанском языке Şuşa-Xankəndi yolunda aksiya bu gecə də davam etdiriləcək

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