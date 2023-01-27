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Акция на дороге Ханкенди-Лачын: Протестующие требуют положить конец экотеррору

Акция на дороге Ханкенди-Лачын: Протестующие требуют положить конец экотеррору Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.
Карабах
27 января 2023 г. 16:18
Акция на дороге Ханкенди-Лачын: Протестующие требуют положить конец экотеррору

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, активисты требуют положить конец экотеррору и скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

Участники акции протеста не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 47-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоProtesters on Khankandi-Lachin road demand end to ecoterror
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda aksiya: Etirazçılar dünya ictimaiyyətinə müraciət edib - VİDEO

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