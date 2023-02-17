Акция на дороге Ханкенди-Лачын: протестующие требуют положить конец экологическому террору

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в дневные часы.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в дневные часы.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, демонстранты призывают мировое сообщество встать на защиту экологии.

Не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, волонтеры и экоактивисты скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

В настоящее время нет никаких препятствий для свободного передвижения транспортных средств по территории. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Акция на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе продолжается 68 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.