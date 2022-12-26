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Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
26 декабря 2022 г. 14:23
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает сотрудник Report с места событий, участники бессрочной мирной акции демонстрируют твердое намерение, протестующие находятся в приподнятом настроении.

Экоактивисты и волонтеры продолжают скандировать лозунги "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!" "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Собравшиеся с первых дней акции не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 15-й день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоDemonstration on Khankandi-Lachin road continues, protesters are in high spirits
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolundakı aksiya davam edir, etirazçılar yüksək əhval-ruhiyyədədirlər - VİDEO

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