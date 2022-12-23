Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, участники беспрерывной мирной акции протеста демонстрируют стойкость духа и решимость.

В настоящее время экоактивисты и молодые волонтеры скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!" и т.д.

На территории, где проходит акция, с самого первого дня нет преград для передвижения транспорта. Дорога открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что акция продолжается уже 12-й день. В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.