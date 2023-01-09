Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, участники призывают к защите экологии

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается мирная акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Находящийся на месте сотрудник Report сообщает, что участники акции призывают мировое сообщество к защите экологии.

Несмотря на снегопад в Шуше, экоактивисты и добровольцы скандируют на азербайджанском, русском и английском языках: "Конец экологическому преступлению!", "Stop ecoterror!”, "Берегите природу!" "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Участников акции обеспечены горячим чаем и едой.

Дорога, на которой проходит акция, полностью открыта для гуманитарных целей. В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 25 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 29 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.