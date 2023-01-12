Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, протестующие в прекрасном расположении духа

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы, протестующие находятся в прекрасном располо

Несмотря на морозную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в ночные часы, протестующие находятся в прекрасном расположении духа.

Как передает сотрудник Report , освещающий акцию, в эти минуты экоактивисты и молодые волонтеры, не препятствуя движению транспорта в обоих направлениях, исполняют различные песни в духе патриотизма, а также непрерывно скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Как и с первого дня акции, каких-либо помех для свободного передвижения по дороге, проходящей через территорию, где собрались активисты, нет. Дорога полностью открыта для автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Напомним, что в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и МККК.

Акция протеста азербайджанских экоактивистов и волонтеров против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается 32 дня. Требования участников акции остаются неизменными.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.