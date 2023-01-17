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Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, протестующие не препятствуют движению транспорта - ВИДЕО

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, протестующие не препятствуют движению транспорта - ВИДЕО На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
17 января 2023 г. 15:09
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, протестующие не препятствуют движению транспорта - ВИДЕО

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, участники беспрерывной мирной акции протеста демонстрируют стойкость духа и решимость.

В настоящее время экоактивисты и молодые волонтеры скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!" и т.д.

В течении дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 23 автомобиля российских миротворцев.

На территории, где проходит акция, с самого первого дня нет преград для передвижения транспорта. Дорога открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что акция продолжается уже 37-й день. В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоProtest on Khankandi-Lachin road continues, protestors singing patriotic songs - VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda aksiya davam edir, etirazçılar vətənpərvərlik ruhunda mahnılar səsləndirir - VİDEO

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