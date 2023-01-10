О нас

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, несмотря на снег

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, несмотря на снег Несмотря на суровые погодные условия на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.
Карабах
10 января 2023 г. 15:35
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, несмотря на снег

Несмотря на суровые погодные условия, на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, несмотря на снег, участники мирной акции демонстрируют стойкость духа и решимость.

Участники акции обеспечены местом для ночлега, а также горячим питанием.

Экоактивисты, не создавая помех движению в обоих направлениях, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках.

Требования участников акции остаются неизменными. Демонстранты продолжают скандировать лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 17 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и МККК.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 30-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоProtest on Khankandi-Lachin road continues despite snowfall 
Версия на азербайджанском языке ФотоHazırda Şuşaya qar yağmasına baxmayaraq, etirazçılar aksiyanı davam etdirirlər

Самое важное

Бюджет Нахчывана на 2023 год составит более 614 млн манатов
Бюджет Нахчывана на 2023 год составит более 614 млн манатов
10 января 2023 г. 15:17
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 70 стран мира
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 70 стран мира
10 января 2023 г. 13:53
В Азербайджане будет изменен порядок перевода студентов
В Азербайджане будет изменен порядок перевода студентов
10 января 2023 г. 13:17
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дает интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дает интервью местным телеканалам
10 января 2023 г. 10:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам прошлого года
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам прошлого года
9 января 2023 г. 18:40
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано новой разновидности Омикрон-штамма
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано новой разновидности Омикрон-штамма
9 января 2023 г. 13:16
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Исмаиллы высота снежного покрова достигла 30 см
В Исмаиллы высота снежного покрова достигла 30 см
9 января 2023 г. 10:28
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством
8 января 2023 г. 00:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского дома МСБ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии "Бакинского дома МСБ"
6 января 2023 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi