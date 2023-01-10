Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, несмотря на снег

Несмотря на суровые погодные условия на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Несмотря на суровые погодные условия, на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, несмотря на снег, участники мирной акции демонстрируют стойкость духа и решимость.

Участники акции обеспечены местом для ночлега, а также горячим питанием.

Экоактивисты, не создавая помех движению в обоих направлениях, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках.

Требования участников акции остаются неизменными. Демонстранты продолжают скандировать лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 17 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и МККК.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 30-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.