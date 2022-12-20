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Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, несмотря на снег

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, несмотря на снег Несмотря на суровые погодные условия, на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе.
Карабах
20 декабря 2022 г. 14:02
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, несмотря на снег

Несмотря на суровые погодные условия, на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, несколько часов назад в городе Шуша и на месте проведения акции пошел снег. Тем не менее, акция продолжается.

Участники мирной акции протеста скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!" и т.д.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, где временно размещен российский контингент, продолжается уже девятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHazırda qar yağmasına baxmayaraq, Xankəndi-Laçın yolundakı aksiya davam edir - VİDEO

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