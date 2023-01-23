О нас

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы Несмотря на морозную погоду, участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжают проявлять высокую активность и в вечерние часы.
Карабах
23 января 2023 г. 22:35
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Несмотря на морозную погоду, участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжают проявлять высокую активность и в вечерние часы.

Как передает сотрудник Report с места событий, демонстранты требуют положить конец экотеррору на азербайджанской территории. В настоящее время они находятся в прекрасном расположении духа.

Не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, протестующие скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Участники акций не создают каких-либо препятствий движению транспортных средств с гуманитарными грузами.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası axşam saatlarında da davam edir

Другие новости из категории

Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачин-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачин-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 55 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 55 автомобилей миротворцев
23 января 2023 г. 19:30
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 43 дня
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 43 дня
23 января 2023 г. 08:42
Несмотря на морозную погоду, участники акции на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность
Несмотря на морозную погоду, участники акции на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность
22 января 2023 г. 22:14
В течение дня на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для движения 48 автомобилей РМК
ФотоВ течение дня на дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для движения 48 автомобилей РМК
22 января 2023 г. 20:28
Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын требуют положить конец экотеррору
Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын требуют положить конец экотеррору
22 января 2023 г. 15:13
Экоактивисты проявляют высокую активность и на 42-й день акции на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоЭкоактивисты проявляют высокую активность и на 42-й день акции на дороге Ханкенди-Лачын
22 января 2023 г. 09:17
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы
ФотоАкция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы
21 января 2023 г. 22:27
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 35 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 35 автомобилей миротворцев
21 января 2023 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi