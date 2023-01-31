О нас

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы Несмотря на морозную погоду и вечернее время суток, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.
Карабах
31 января 2023 г. 21:42
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Несмотря на морозную погоду и вечернее время суток, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, демонстранты проявляют высокую активность, волю и настойчивость, призывая мировое сообщество встать на защиту экологии.

Принимающие участие в демонстрациях волонтеры и активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda aksiya dumanlı və soyuq havada da davam edir, etirazçıların tələbləri dəyişməzdir

Другие новости из категории

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 64 автомобиля РМК
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 64 автомобиля РМК
31 января 2023 г. 19:35
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
УНИАН: Братья по несчастью. Путь Азербайджана, по которому идет Украина
УНИАН: Братья по несчастью. Путь Азербайджана, по которому идет Украина
31 января 2023 г. 18:12
Сотрудники чешского телевидения освещают акцию на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоСотрудники чешского телевидения освещают акцию на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 15:43
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается
ФотоАкция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается
31 января 2023 г. 15:34
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей МККК
31 января 2023 г. 15:16
Замглавы МИД: На разминирование освобожденных территорий Азербайджана может уйти до 30 лет
Замглавы МИД: На разминирование освобожденных территорий Азербайджана может уйти до 30 лет
31 января 2023 г. 14:42
Замминистра: Все следы изгнания азербайджанцев из Армении систематически уничтожались
Замминистра: Все следы изгнания азербайджанцев из Армении систематически уничтожались
31 января 2023 г. 14:30
Замминистра: Армения препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев Азербайджана
Замминистра: Армения препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев Азербайджана
31 января 2023 г. 14:12
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
31 января 2023 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi