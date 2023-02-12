О нас

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы Несмотря на вечернее время суток и снег, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.
Карабах
12 февраля 2023 г. 21:05
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы

Несмотря на вечернее время суток и снег, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, демонстранты проявляют высокую активность, волю и настойчивость, призывая мировое сообщество встать на защиту экологии.

Принимающие участие в демонстрациях волонтеры и активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Акция протеста, начавшаяся 12 декабря 2022 года, длится уже 63-ий день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоEkofəallar etirazlarını axşam saatlarında da ruh yüksəkliyi ilə davam etdirir

Другие новости из категории

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей РМК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей РМК
12 февраля 2023 г. 19:30
Участники демонстрации на дороге Ханкенди-Лачын продолжают проявлять высокую активность
ФотоУчастники демонстрации на дороге Ханкенди-Лачын продолжают проявлять высокую активность
12 февраля 2023 г. 16:01
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын беспрерывно продолжается уже два месяца: требования остаются неизменными
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын беспрерывно продолжается уже два месяца: требования остаются неизменными
12 февраля 2023 г. 08:12
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 46 автомобилей РМК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 46 автомобилей РМК
11 февраля 2023 г. 20:17
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 февраля 2023 г. 16:45
Медицинский автомобиль российских миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын
ФотоМедицинский автомобиль российских миротворцев беспрепятственно проехал по дороге Ханкенди-Лачын
11 февраля 2023 г. 16:14
Демонстранты на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность и на 62-й день акции
ФотоДемонстранты на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность и на 62-й день акции
11 февраля 2023 г. 08:12
Госдеп: США привержены различным форматам урегулирования в Карабахе
Госдеп: США привержены различным форматам урегулирования в Карабахе
10 февраля 2023 г. 23:09
На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста экоактивистов
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста экоактивистов
10 февраля 2023 г. 21:53
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 25 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 25 автомобилей российских миротворцев
10 февраля 2023 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi