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Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночные часы

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночные часы Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночное время.
Карабах
11 января 2023 г. 22:38
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночные часы

Несмотря на холодную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночное время.

Как передает сотрудник Report с места событий, протестующие экоактивисты и волонтеры исполняют патриотические песни, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

Как и прежде дорога открыта для гуманитарных целей.

Отметим, что на протяжении дня по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях проехали 43 автомобиля российских миротворцев.

Напомним, что акция против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 31-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda aksiya şaxtalı havada da fasiləsiz davam edir

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