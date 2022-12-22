Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, голоса протестующих звучат все громче

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что в течение дня участники мирной акции, обеспечиваемые горячим чаем и едой, исполняют патриотические песни, а также теснифы ”Карабах", "Худаяр" и пр.

Молодые активисты с лозунгами на азербайджанском, русском и английском языках призывают к защите экологии, требуют прекращения экологического террора.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 11 дней.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.