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Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, голоса протестующих звучат все громче

Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, голоса протестующих звучат все громче На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
22 декабря 2022 г. 11:36
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, голоса протестующих звучат все громче

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что в течение дня участники мирной акции, обеспечиваемые горячим чаем и едой, исполняют патриотические песни, а также теснифы ”Карабах", "Худаяр" и пр.

Молодые активисты с лозунгами на азербайджанском, русском и английском языках призывают к защите экологии, требуют прекращения экологического террора.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 11 дней.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоProtest on Khankandi-Lachin road continues - VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolundakı aksiya davam edir, etirazçıların səsləri getdikcə ucalır - VİDEO

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