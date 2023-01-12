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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 32-й день

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 32-й день Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается 32-й день.
Карабах
12 января 2023 г. 08:04
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 32-й день

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается 32-й день.

Как передает с места событий сотрудник Report, начавшаяся 12 декабря прошлого года акция продолжилась и в ночь на 12 января.

Несмотря на интенсивный снегопад и морозную погоду участники акции в течение ночи, как и днем, проявляли высокую активность. Они обеспечиваются местом для ночлега, а также горячим питанием.

В ходе демонстраций соблюдаются правила безопасности, каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Участники акции традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем были исполнены песни в духе патриотизма.

Несмотря на снежную и морозную погоду, экоактивисты и волонтеры, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

Участники акции неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Protest rally on Khankandi-Lachin road enters its 32nd day
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyası 32 gündür fasiləsiz davam edir

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