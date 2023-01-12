Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается

Несмотря на холодную погоду, акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана на дороге Ханкенди-Лачын продолжается.

Несмотря на холодную погоду, акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана на дороге Ханкенди-Лачын продолжается.

Сотрудник Report, освещающий акцию, сообщает, что на месте сбора среди протестующих наблюдается оживление.

В эти минуты , несмотря на снежную и морозную погоду, экоактивисты и волонтеры, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да" и исполняют патриотические песни.

Дорога остается полностью открытой для гуманитарных целей.

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали в общей сложности 20 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и Международному комитету Красного Креста.

Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 32-ой день.