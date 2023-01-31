О нас

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается Несмотря на морозные и туманные погодные условия акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.
Карабах
31 января 2023 г. 15:34
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается

Несмотря на морозные и туманные погодные условия акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.

Как сообщает с места событий сотрудник Report, требования участников акции остались неизменными.

Протестующие, не препятствуя движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях, скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 51-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolu: Aksiyada canlanma müşahidə edilir - VİDEO

Другие новости из категории

Сотрудники чешского телевидения освещают акцию на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоСотрудники чешского телевидения освещают акцию на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 15:43
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 55 автомобиля миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 55 автомобиля миротворцев
31 января 2023 г. 15:18
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей МККК
31 января 2023 г. 15:16
Замглавы МИД: На разминирование освобожденных территорий Азербайджана может уйти до 30 лет
Замглавы МИД: На разминирование освобожденных территорий Азербайджана может уйти до 30 лет
31 января 2023 г. 14:42
Замминистра: Все следы изгнания азербайджанцев из Армении систематически уничтожались
Замминистра: Все следы изгнания азербайджанцев из Армении систематически уничтожались
31 января 2023 г. 14:30
Замминистра: Армения препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев Азербайджана
Замминистра: Армения препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев Азербайджана
31 января 2023 г. 14:12
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
31 января 2023 г. 13:46
Участники акции на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность и на 51-й день акции
ФотоУчастники акции на дороге Ханкенди-Лачын проявляют высокую активность и на 51-й день акции
31 января 2023 г. 08:12
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, демонстранты проявляют волю и настойчивость
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается, демонстранты проявляют волю и настойчивость
30 января 2023 г. 20:37
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
30 января 2023 г. 20:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi