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Айхан Гаджизаде: Заявления о блокаде Лачынской дороги - фейковые новости

Айхан Гаджизаде: Заявления о блокаде Лачынской дороги - фейковые новости Заявления о блокаде Лачынской дороги - это фейковые новости.
Карабах
19 декабря 2022 г. 16:03
Айхан Гаджизаде: Заявления о блокаде Лачынской дороги - фейковые новости

Заявления о блокаде Лачынской дороги - это фейковые новости.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"Вопреки дезинформации о “блокаде”, автомобили Международного комитета красного креста (МККК) и машины скорой помощи из Армении свободно проезжают по Лачынской дороге. Заявления о блокаде - это фейковые новости!",- говорится в публикации.

Кортеж автомобилей Международного комитета красного креста (МККК) и карета скорой помощи, принадлежащая Армении, проехали из Ханкенди в сторону Лачына.

Напомним, что на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, у поста российских миротворцев восьмой день продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: “Laçın yolunun blokadaya alınması ilə bağlı iddialar “feyk”dir”
Версия на английском языке Azerbaijan's MFA dismisses reports of 'blockade' of ICRC vehicles as fake news

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