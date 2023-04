Глава пресс-службы МИД поделился публикацией в связи с Агдабанским геноцидом

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде поделился публикацией в связи с Агдабанским геноцидом.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Прошел 31 год со дня Агдабанской резни, учиненной Арменией в отношении азербайджанцев. В Агдабане все 130 домов были полностью сожжены, 779 мирных жителей подверглись пыткам. 39 человек были убиты с особой жестокостью (8 человек в возрасте 90-100 лет, 2 младенца и 7 женщин были заживо сожжены, 2 пропали без вести)", - говорится в публикации.

В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года состоящее из 130-ти домов село Агдабан Кельбаджарского района было полностью сожжено армянами и стерто с лица земли. Первым дав данной трагедии правовую и политическую оценку, общенациональный лидер Гейдар Алиев назвал события в Агдабане величайшим преступлением против человечества и охарактеризовал их как позор для всего человечества.