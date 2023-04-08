Глава пресс-службы МИД поделился публикацией в связи с Агдабанским геноцидом
Глава пресс-службы МИД поделился публикацией в связи с Агдабанским геноцидомРуководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде поделился публикацией по случаю 31-й годовщины со дня Агдабанского геноцида.
Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде поделился публикацией в связи с Агдабанским геноцидом.
Как передает Report, об этом он написал в Twitter.
"Прошел 31 год со дня Агдабанской резни, учиненной Арменией в отношении азербайджанцев. В Агдабане все 130 домов были полностью сожжены, 779 мирных жителей подверглись пыткам. 39 человек были убиты с особой жестокостью (8 человек в возрасте 90-100 лет, 2 младенца и 7 женщин были заживо сожжены, 2 пропали без вести)", - говорится в публикации.
В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года состоящее из 130-ти домов село Агдабан Кельбаджарского района было полностью сожжено армянами и стерто с лица земли. Первым дав данной трагедии правовую и политическую оценку, общенациональный лидер Гейдар Алиев назвал события в Агдабане величайшим преступлением против человечества и охарактеризовал их как позор для всего человечества.
Aghdaban with 130 houses was completely burnt down, 779 civilians tortured. 39 people were killed with special cruelty (8 people aged 90–100, 2 babies and 7 women were cremated alive, 2 went missing pic.twitter.com/RXa2Aw3xJO