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Глава пресс-службы МИД поделился публикацией в связи с Агдабанским геноцидом

Глава пресс-службы МИД поделился публикацией в связи с Агдабанским геноцидом Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде поделился публикацией по случаю 31-й годовщины со дня Агдабанского геноцида.
Карабах
8 апреля 2023 г. 13:17
Глава пресс-службы МИД поделился публикацией в связи с Агдабанским геноцидом

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде поделился публикацией в связи с Агдабанским геноцидом.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Прошел 31 год со дня Агдабанской резни, учиненной Арменией в отношении азербайджанцев. В Агдабане все 130 домов были полностью сожжены, 779 мирных жителей подверглись пыткам. 39 человек были убиты с особой жестокостью (8 человек в возрасте 90-100 лет, 2 младенца и 7 женщин были заживо сожжены, 2 пропали без вести)", - говорится в публикации.

В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года состоящее из 130-ти домов село Агдабан Кельбаджарского района было полностью сожжено армянами и стерто с лица земли. Первым дав данной трагедии правовую и политическую оценку, общенациональный лидер Гейдар Алиев назвал события в Агдабане величайшим преступлением против человечества и охарактеризовал их как позор для всего человечества.

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Версия на английском языке MFA spokesperson shares post on Aghdaban massacre
Версия на азербайджанском языке XİN sözçüsü Ağdaban soyqırımının 31-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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