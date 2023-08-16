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Гаджизаде: Десятки проживающих в Азербайджане армян ежедневно проходят через ППП "Лачын" в обоих направлениях

Гаджизаде: Десятки проживающих в Азербайджане армян ежедневно проходят через ППП "Лачын" в обоих направлениях Ежедневно десятки армян, проживающих в Азербайджане, проходят через ППП "Лачын" в обоих направлениях.
Карабах
16 августа 2023 г. 17:59
Гаджизаде: Десятки проживающих в Азербайджане армян ежедневно проходят через ППП Лачын в обоих направлениях

Ежедневно десятки армян, проживающих в Азербайджане, проходят через ППП "Лачын" в обоих направлениях.

Как передает Report, об этом написал уководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал на своей странице в соцсети "Х", комментируя информацию о том, что действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи отправит своего личного представителя для ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской границе в районе Лачынской дороги.

"Что касается больших объемов поставок в регион, то Азербайджан предоставил для этих целей дорогу Агдам-Ханкенди, которая могла бы быть использована, если бы 10 дней назад армяне не нарушили договоренности", - написал он.

А.Гаджизаде также подчеркнул, что как и в любой стране, проход через границу в Азербайджане четко регламентирован.

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