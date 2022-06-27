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Айдын Керимов: Восстанавливая Шушу, сохраняем историю города

Айдын Керимов: Восстанавливая Шушу, сохраняем историю города Восстанавливая Шушу, сохраняем историю города, при этом делая его современным и комфортным для жизни.
Карабах
27 июня 2022 г. 21:48
Айдын Керимов: Восстанавливая Шушу, сохраняем историю города

Восстанавливая Шушу, сохраняем историю города, при этом делая его современным и комфортным для жизни.

Как передает командированный в польский город Катовице корреспондент Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана по Шушинскому району Айдын Керимов заявил в рамках круглого стола о роли местных и региональных властей на XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11) в польском Катовице.

Спецпредставитель президента рассказал участникам круглого стола о работах по восстановлению города Шуша, представляющего особую историко-культурную и стратегическую значимость для нашей страны и на протяжении 30 лет находившегося под оккупацией.

"Восстанавливая город, мы сохраняем его историю. Наши бывшие вынужденные переселенцы, которые с нетерпением ждут возвращения в родной город, станут свидетелями новой инфраструктуры. Мы стараемся применять современные подходы, чтобы люди, которые будут жить в Шуше, могли чувствовать себя комфортно, живя в этом историческом городе", - сказал А.Керимов.

По его словам, начато планирование по возрождению прежнего облика города Шуша и его дальнейшего развития.

А.Керимов отметил, что в Шуше порядка 200 памятников истории и культуры, однако часть из них была полностью уничтожена в ходе армянской оккупации и еще часть повреждена или разрушена.

И теперь после оккупации памятники культуры, музеи, мечети, церкви активно восстанавливаются.

Крепостные стены Шуша галасы и еще 4 памятника уже были восстановлены.

Айдын Керимов отметил, что восстановление города проводится систематически в рамках Генплана с апреля прошлого года. Генплан составлен с учетом сохранения историко-архитектурного наследия города и его многовековой истории.

Согласно генплану, в Шуше также начато строительство нового здания школы, больницы, мечети, пятизвездочного отеля, центра для проведения конференций и телевизионной вышки.

Спецпредставитель президента Азербайджана пригласил всех участников круглого стола в Шушу, чтобы они своими глазами смогли увидеть, как жизнь возвращается в этот город.

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Версия на азербайджанском языке Aydın Kərimov: “Şuşanı bərpa etməklə şəhərin tarixini qoruyub saxlayırıq”

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