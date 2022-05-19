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Айдын Керимов: В Шуше ведутся работы над строительством первого жилого комплекса

Айдын Керимов: В Шуше ведутся работы над строительством первого жилого комплекса В Шуше ведутся работы над строительством первого жилого комплекса.
Карабах
19 мая 2022 г. 14:44
Айдын Керимов: В Шуше ведутся работы над строительством первого жилого комплекса

В Шуше ведутся работы над строительством первого жилого комплекса.

Как передает Report, об этом специальный представитель Президента в Шушинском районе Айдын Керимов заявил на открытии международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды” в Шуше.

"В Шуше с первых дней освобождения был начат процесс реставрации. Многие из памятников уже были восстановлены. Все работы ведутся в соответствии с основным планом, в котором особое внимание уделяется восстановлению культурных памятников", - заявил А. Керимов.

Он отметил, что завершение строительства жилого комплекса в Шуше позволит вынужденным переселенцам вернуться в свой родной город.

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Версия на азербайджанском языке Aydın Kərimov: “Şuşada birinci yaşayış kompleksinin tikintisi üzərində işlər aparılır”
Версия на английском языке Aydin Karimov: Work underway on construction of first residential complex in Shusha

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