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Айдын Керимов: Строительство и реставрация в Шуше ведется только по Генеральному плану

Айдын Керимов: Строительство и реставрация в Шуше ведется только по Генеральному плану Строительство и реставрация в Шуше ведется только по Генеральному плану.
Карабах
17 сентября 2022 г. 03:08
Айдын Керимов: Строительство и реставрация в Шуше ведется только по Генеральному плану

Строительство и реставрация в Шуше ведется только по Генеральному плану.

Как сообщает Report, об этом написал в своем Twitter специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов по итогам турецкого бизнес-форума в Шуше.

"В своем выступлении на Шушинском турецком бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабахского региона, я упомянул, что в настоящее время завершаются работы по Генеральному плану города, строительно-восстановительные работы ведутся только в соответствии с Генерального плана", - сказал спецпредставитель президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Aydın Kərimov: “Şuşada quruculuq və bərpa yalnız Baş plana uyğun aparılır”

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