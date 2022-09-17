Айдын Керимов: Строительство и реставрация в Шуше ведется только по Генеральному плану

Строительство и реставрация в Шуше ведется только по Генеральному плану.

Строительство и реставрация в Шуше ведется только по Генеральному плану.

Как сообщает Report, об этом написал в своем Twitter специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов по итогам турецкого бизнес-форума в Шуше.

"В своем выступлении на Шушинском турецком бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабахского региона, я упомянул, что в настоящее время завершаются работы по Генеральному плану города, строительно-восстановительные работы ведутся только в соответствии с Генерального плана", - сказал спецпредставитель президента Азербайджана.