AHK: Растет интерес германских компаний к работе в Карабахе

Растет интерес немецких компаний к работе в Карабахе.

Растет интерес германских компаний к работе на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report сказал исполнительный директор Германо-азербайджанской торговой палаты (AHK Azərbaycan) Тобиас Бауман.

"Мы видим растущий интерес к реконструкции городов, сел, мы видим также интерес со стороны Германии в работе в области архитектуры и строительства", - сказал Бауман. По его словам, постройка школ, домов и других зданий требует "умных решений", а в Германии, в свою очередь, есть компании, которые могут внести свой вклад в данный процесс.

Он отметил, что в Карабахе представлены не так много германских компаний, потому что многие проекты там государственные. Как один из примеров участия германских компаний, он отметил азербайджано-германское совместное предприятие ООО "AzVirt" - азербайджанскую компанию с германскими технологиями и акционерами, а также являющуюся членом AHK.

"Azvirt вносит большой вклад в реконструкцию Карабаха. Компания участвовала в постройке новой дороги из Физули в город Шуша, аэропортов в Физули, Зангилане и сейчас в Лачыне", - сказал Тобиас Бауман.