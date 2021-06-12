“Агдамский прорыв” Алиева: Армения выдала Азербайджану карты минных полей

Сегодня в 17:00 по бакинскому времени между представителями Армении и Азербайджана состоялась историческая встреча.

Сегодня в 17:00 по бакинскому времени между представителями Армении и Азербайджана состоялась историческая встреча.

Как передает Report, в результате дипломатической «многоходовки» президента Ильхама Алиева, после долгой, кропотливой работы по привлечению международных игроков по наращиванию давления на Ереван, Баку достиг реального прорыва в вопросе карт минных полей.

Итак, армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей всего Агдамского района! Взамен же Баку выдал Еревану всего… 15 армянских военных. Причем, что крайне важно – следственными органами Азербайджана было установлено, что эти 15 человек не принимали участия в убийствах азербайджанских граждан или же иных тяжких преступлениях. Что же касается армянских карт минных полей – то речь идет о почти 100 тысячах противотанковых и противопехотных мин, которыми оккупанты на протяжении десятилетий нашпиговывали землю Агдама. В пересчете, за каждого своего солдата Еревану пришлось рассекретить для Баку местоположение почти 6,5 тысяч мин.

Гуманитарные масштабы данного события сложно переоценить. Самое главное и важное – будут предотвращены десятки, если не сотни трагедий, будут спасены жизни наших граждан. Вариант, что армяне подложили нам «пустышку» - исключается, гарантом честности сделки на высоком уровне выступили США и Евросоюз.

Также важно политическое измерение совершенной «сделки». Так, выдав карты минных полей Агдамского района, Ереван развеял созданный им же миф о том, что карт, якобы, и вовсе не существует. Теперь мы можем вести предметный диалог и наращивать дипломатическое давление на армянскую сторону в вопросе карт минных полей на всех деоккупированных территориях.

Известно, что обнаружение и обезвреживание мин - крайне дорогостоящий процесс. Соответственно, бюджет нашей страны сэкономит десятки миллионов манат, которые были бы потрачены на работы по разминированию Агдамского района. Что не менее важно – это экономия самого бесценного ресурса – времени. Теперь мы в разы ускорим темпы обустройства региона, а значит – темпы заселения Карабаха, нашей стратегической задачи.