АФФА перечислит часть дохода от игр в Фонд возрождения Карабаха

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) пожертвует в Фонд возрождения Карабаха 10% дохода от реализации билетов на игру Азербайджан-Португалия.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) пожертвует в Фонд возрождения Карабаха 10% дохода от реализации билетов на игру Азербайджан-Португалия.

Об этом Report сообщили в АФФА.

На основании соглашения между двумя организациям АФФА пожертвует Фонду 10% доходов от всех домашних игр сборной Азербайджана в рамках отборочного этапа Чемпионата мира 2022 года.

Перечисленные средства будут потрачены на восстановление и развитие футбольной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Матч Азербайджан-Португалия состоится 7 сентября на Бакинском олимпийском стадионе и стартует в 20:00.