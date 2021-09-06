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АФФА перечислит часть дохода от игр в Фонд возрождения Карабаха

АФФА перечислит часть дохода от игр в Фонд возрождения Карабаха Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) пожертвует в Фонд возрождения Карабаха 10% дохода от реализации билетов на игру Азербайджан-Португалия.
Карабах
6 сентября 2021 г. 12:13
АФФА перечислит часть дохода от игр в Фонд возрождения Карабаха

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) пожертвует в Фонд возрождения Карабаха 10% дохода от реализации билетов на игру Азербайджан-Португалия.

Об этом Report сообщили в АФФА.

На основании соглашения между двумя организациям АФФА пожертвует Фонду 10% доходов от всех домашних игр сборной Азербайджана в рамках отборочного этапа Чемпионата мира 2022 года.

Перечисленные средства будут потрачены на восстановление и развитие футбольной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Матч Азербайджан-Португалия состоится 7 сентября на Бакинском олимпийском стадионе и стартует в 20:00.

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Версия на английском языке AFFA to transfer part of income from ticket sale to Karabakh Revival Fund
Версия на азербайджанском языке AFFA oyunlardan əldə olunan gəlirin bir qismini Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə edəcək

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