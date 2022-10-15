Адриан Пехота : Нужно рассказывать об увиденном здесь во имя правды и справедливости

В Польше со стороны армян проводятся пропагандистские акции, которые вводят людей в заблуждение. Поэтому необходимо рассказывать о том, что произошло на самом деле, раскрывать правду.
Как передает Report, об этом сказал член партии “Молодые демократы” и представитель института стратегического партнерства Польши Адриан Пехота.
“Армянская пропаганда должна быть пресечена. Я сам планирую принять меры по этому поводу: выступлю с лекциями о событиях, которые здесь произошли, в университетах Польши",- заявил он, добавив, что проиллюстрирует увиденное материалами из Азербайджана.
“Я глубоко опечален тем, что здесь произошло, увиденным в этом массовом захоронении. Я слышал, что некоторые из этих людей были похоронены заживо. Это противоречит международному праву и конвенциям ООН", - сказал Пехота, добавив, что такое не должно повториться.
По мнению Пехоты, для азербайджанского народа очень важно обнаружение этих общих могил. И прежде всего, для семей без вести пропавших, для того, чтобы достойно похоронить этих людей, чтобы перевернуть эту страницу в своей истории и жить дальше.