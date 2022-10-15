Адриан Пехота : Нужно рассказывать об увиденном здесь во имя правды и справедливости

Адриан Пехота : Нужно рассказывать об увиденном здесь во имя правды и справедливости

В Польше со стороны армян проводятся пропагандистские акции, которые вводят людей в заблуждение. Поэтому необходимо рассказывать о том, что произошло на самом деле, раскрывать правду.

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