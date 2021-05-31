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Абдуллаева: Сопредседатели должны призвать Армению воздержаться от провокаций 

Абдуллаева: Сопредседатели должны призвать Армению воздержаться от провокаций  "В связи с задержанными 6 армянскими военными, на которых ссылаются в заявлении сопредседатели Минской группы ОБСЕ, напоминаем, что эти армянские военные были задержаны при совершении провокации, направленной на заминирование дорог".
Карабах
31 мая 2021 г. 17:00
Абдуллаева: Сопредседатели должны призвать Армению воздержаться от провокаций 
Лейла Абдуллаева

"В связи с задержанными 6 армянскими военными, на которых ссылаются в заявлении сопредседатели Минской группы ОБСЕ, напоминаем, что эти армянские военные были задержаны при совершении провокации, направленной на заминирование дорог".

Об этом Report сообщила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"В то время, когда заложенные Арменией на освобожденных территориях Азербайджана мины ежедневно представляют угрозу для жизни людей, отказ Армении предоставить информацию о месторасположении мин и, более того, попытка закопать новые мины на этой территории не укладывается ни в какие рамки. Поэтому, прежде чем предлагать замену задержанных лиц по принципу "все за всех", сопредседателям следует, по крайней мере, обратить внимание на причины задержания этих лиц, призвать провокаторов воздержаться от подобных действий", - добавила представитель МИД.

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Версия на английском языке Abdullayeva: Co-chairs should call on Armenia to refrain from provocations
Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva: "Həmsədrlər Ermənistanı təxribatçı fəaliyyətdən çəkinməyə çağırmalıdır"

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