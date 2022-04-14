Абдуллаев: Невозможно описать чувства от нахождения в церкви на освобожденных территориях

Невозможно описать наши чувства от нахождения в церкви на освобожденных территориях Азербайджана.

Невозможно описать наши чувства от нахождения в церкви на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report заявил пастор христианской религиозной общины "Алов" Рамиль Абдуллаев.

"Все эти территории являются частью Азербайджана. Я очень рад и горд находиться тут", - заявил Р. Абдуллаев.

Сегодня представители христианских религиозных общин Азербайджана прибыли в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района. Поездка организована Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана при поддержке Фонда пропаганды моральных ценностей по случаю праздника Пасхи.

Они посетили ряд религиозных объектов в Гадруте, где прочли молитвы за упокой душ шехидов.