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Абдуллаев: Невозможно описать чувства от нахождения в церкви на освобожденных территориях

Абдуллаев: Невозможно описать чувства от нахождения в церкви на освобожденных территориях Невозможно описать наши чувства от нахождения в церкви на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
14 апреля 2022 г. 15:55
Абдуллаев: Невозможно описать чувства от нахождения в церкви на освобожденных территориях

Невозможно описать наши чувства от нахождения в церкви на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report заявил пастор христианской религиозной общины "Алов" Рамиль Абдуллаев.

"Все эти территории являются частью Азербайджана. Я очень рад и горд находиться тут", - заявил Р. Абдуллаев.

Сегодня представители христианских религиозных общин Азербайджана прибыли в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района. Поездка организована Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджана при поддержке Фонда пропаганды моральных ценностей по случаю праздника Пасхи.

Они посетили ряд религиозных объектов в Гадруте, где прочли молитвы за упокой душ шехидов.

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Версия на английском языке Abdullayev says feelings of being in church in liberated territories 'undescribable.'
Версия на азербайджанском языке Pastor: “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kilsədə olmaq hissini ifadə edə bilmirəm”

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