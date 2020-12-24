Освобождение земель – самый успешный результат деятельности Ильхама Алиева

В опросе были представлены все социально-демографические группы населения

Центр социальных исследований Азербайджана обнародовал результаты опроса на тему "Деятельность президента в общественном мнении: Отечественная война и итоги 2020 года".

Как передает Report, опрос проводился в Баку, на Абшероне и 7-ми экономических районах республики.

В проведённом 6-13 декабря опросе приняли участие 1 217 случайно выбранных респондентов, число участников по районам определялось пропорционально.

Был применен метод телефонного опроса. В опросе были представлены все социально-демографические группы населения.

96,4% участников опроса посчитали, что освобождение наших земель в Отечественной войне является самым успешным результатом деятельности главы государства в 2020 году.

75,2% респондентов высоко оценили встречу главы государства с ветеранами войны и ранеными военнослужащими, а также посещение деоккупированных территорий.

68,5% респондентов высоко оценили действия президента, связанные с отстранением в 2020 году от должностей за противозаконные действия ряда глав исполнительной власти, высокопоставленных лиц.

65,6% респондентов высоко оценили частые, пронизанные духом победы обращения Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к народу, интервью иностранным СМИ, его умелую дипломатию.

Усиление борьбы с коррупцией и жесткую позицию президента оценили 60,2% респондентов.

Политику социальной поддержки для снижения воздействия пандемии отметили 60,1% участников опроса, у 27,6% из них не было беспокойства в связи с потерей дохода в период пандемии.

Тем не менее, 37,9% опрошенных посчитали, что компенсация не была адекватна ущербу, нанесенному населению пандемией.

58,8% респондентов оценили принятые президентом Ильхамом Алиевым стратегические решения в борьбе с пандемией.

57,1% опрошенных оценили инициирование президентом международных мероприятий.

55% респондентов отметили положительный момент того, что проведенные главой государства встречи с руководителями органов центральной и местной исполнительной власти были показаны общественности.

Большая часть (83,3%) респондентов сочла, что в деятельности президента в 2020 году не было моментов, которые были бы не оценены, тем не менее, 16,7% опрошенных (203 респондента) посчитали, что в своей деятельности в ряде сфер президент не проявил жесткой позиции.

44,7% из числа этих 203 респондентов отметили, что они ждали жесткой позиции главы государства в борьбе с коррупцией. 42,1% опрошенных отметили, что не могут счесть положительным моментом то, что глава государства не наказал некоторых допустивших противозаконные действия чиновников, 13,2% - отметили невозвращение полностью всех потерянных земель.