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25 процентов территории Агдамского района очищено от мин

25 процентов территории Агдамского района очищено от мин 25 процентов Агдамского района очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов
Карабах
28 февраля 2023 г. 14:22
25 процентов территории Агдамского района очищено от мин

25 процентов территории Агдамского района очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом журналистам сказал председатель совета правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, за последние годы в Агдамском районе от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 16 тыс. гектаров земли: "Согласно плану на этот год, более 10 тыс. гектаров земли будут очищены от мин. Примерно 25 процентов территории Агдамского района уже очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В районе также уже завершен ряд проектов".

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Версия на английском языке Фото25% of Azerbaijan's Aghdam district cleared of mines
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamın 25 faizi minadan təmizlənib

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