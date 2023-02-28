25 процентов территории Агдамского района очищено от мин

25 процентов Агдамского района очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов

25 процентов территории Агдамского района очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом журналистам сказал председатель совета правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, за последние годы в Агдамском районе от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 16 тыс. гектаров земли: "Согласно плану на этот год, более 10 тыс. гектаров земли будут очищены от мин. Примерно 25 процентов территории Агдамского района уже очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В районе также уже завершен ряд проектов".