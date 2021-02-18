23-летний герой Отечественной войны

Раван Мамедов был награжден медалью "За Родину" посмертно

Накануне был день рождения шехида Равана Мамедова. Если бы он остался жив, ему бы исполнилось 23 года.

Как передает муганское бюро Report, Раван Интигам оглу Мамедов родился 17 февраля 1998 года в селе Новрузалы Джалилабадского района.

С первых дней Отечественной войны Раван примкнул к боям, активно участвовал в ряде успешных операций. Проявив личную отвагу, вместе с сослуживцами нанес врагу сокрушительные удары, уничтожил его живую силу.

Военная операция в направлении Физули стала последним для Равана. В одном из этих боев он героически погиб.

Равана Мамедова похоронили на кладбище в родном селе Новрузалы.

За проявленные в ходе Отечественной войны отвагу и героизм указом Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Раван Мамедов был награжден медалью "За Родину" посмертно.

Сегодня семья посетила могилу шехида, возложила цветы на надгробие, были прочитаны молитвы за упокой его души.

Аллах рехмет элясин!