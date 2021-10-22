Хикмет Гаджиев: Благодарны Тюркскому совету за поддержку Азербайджана в ходе Отечественной войны

"Мы наблюдаем тесное сотрудничество стран Тюрского Совета главное, хочу отметить здесь политическое сотрудничество".

Благодарны Тюркскому совету за поддержку Азербайджана в ходе Отечественной войны.

Как передает Report, об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на церемонии открытия медиа форума Тюрского Совета в Стамбуле.

"2020 год - очень важный год для Азербайджана. Спустя 30 лет Карабах был освобожден от оккупации. Мы выражаем благодарность за поддержку братской Турции, особенно президенту страны Реджеп Тайип Эрдогану, а также Тюркскому совету за поддержку Азербайджана в ходе войны", - заявил Х. Гаджиев.