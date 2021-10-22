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Хикмет Гаджиев: Благодарны Тюркскому совету за поддержку Азербайджана в ходе Отечественной войны

Хикмет Гаджиев: Благодарны Тюркскому совету за поддержку Азербайджана в ходе Отечественной войны "Мы наблюдаем тесное сотрудничество стран Тюрского Совета главное, хочу отметить здесь политическое сотрудничество".
Карабах
22 октября 2021 г. 11:57
Хикмет Гаджиев: Благодарны Тюркскому совету за поддержку Азербайджана в ходе Отечественной войны
Хикмет Гаджиев

Благодарны Тюркскому совету за поддержку Азербайджана в ходе Отечественной войны.

Как передает Report, об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на церемонии открытия медиа форума Тюрского Совета в Стамбуле.

"2020 год - очень важный год для Азербайджана. Спустя 30 лет Карабах был освобожден от оккупации. Мы выражаем благодарность за поддержку братской Турции, особенно президенту страны Реджеп Тайип Эрдогану, а также Тюркскому совету за поддержку Азербайджана в ходе войны", - заявил Х. Гаджиев.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: We are grateful to Turkic Council for supporting Azerbaijan during Patriotic War

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