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    Впервые в истории Ирана женщина завоевала олимпийскую медаль

    На Рио-2016 Кимья Ализаде Зенурин стала бронзовым призером соревнований по тхэквондо

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Впервые в истории Ирана женщина завоевала олимпийскую медаль.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро иранская спортсменка Кимья Ализаде Зенурин стала бронзовым призером соревнований по тхэквондо.

    Она одержала победу над египтянкой Гедаей Вахба в весовой категории 57 кг.

    Отметим, что Кимья Ализаде Зенурин родилась 10 июля 1998 года в иранском городе Карадж. 

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