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    Ведущий дзюдоист Азербайджана может остаться в стороне от ЧЕ и Исламиады

    У Орхана Сафарова возобновились боли в коленях

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по дзюдо столкнулась с серьезной проблемой.

    Как передает Report, Орхан Сафаров в весовой категории 60 кг получил травму.

    На прошедших недавно в Казахстане учебно-тренировочных сборах у 26-летнего спортсмена возобновились прежние боли в коленях. В результате этого он не смог участвовать на сборах в венгерском городе Тата. На данный момент Сафаров проходит реабилитацию в Баку. Врачи стараются сделать все возможное для участия дзюдоиста на чемпионате Европы и IV Играх исламской солидарности. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

    Отметим, что за свою карьеру Орхан Сафаров неоднократно побеждал в различных Гран-при. Кроме того, он становился бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и серебряным призером двух последних чемпионатов Европы и I Европейских игр "Баку 2015". Он лидирует в рейтинге Международной федерации дзюдо в весовой категории 60 кг. 

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