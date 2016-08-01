В Рио обрушился стапель для водных видов спорта на Олимпиаде

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Стапель, предназначенный для проведения соревнований в парусных видах спорта на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, частично обрушился, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В результате обрушения никто не пострадал.

Пресс-секретарь оргкомитета Игр-2016 Филип Уилкинсон поспешил заявить, что в обрушении конструкции повинны высокие волны и шторма, пришедшие в Рио в субботу.

По словам Уилкинсона, с подрядчиком уже связались, и он обязался за четыре дня полностью отремонтировать временную структуру в приморской спортивной зоне Марина-да-Глориа.

Состязания в парусных дисциплинах на Олимпиаде начнутся 8 августа. Церемония открытия Игр пройдет 5 августа.

Качество строительства спортивных объектов в Рио подвергается критике с апреля, когда обрушилась приподнятая над уровнем земли велодорожка. Этот инцидент привел к гибели двух человек.