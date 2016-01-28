​В Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро примет участие команда беженцев

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Спортивная команда беженцев и мигрантов из 5-10 человек примет участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро - она пройдет под флагом Международного олимпийского комитета и под его гимн.

Как передает Report, об этом сообщил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в центре размещения беженцев в афинском районе Элеона.

Такое решение принято, чтобы поддержать беженцев, сказал президент МОК. Эти спортсмены не имеют своего олимпийского комитета, который мог бы помочь им, у них нет родины, нет национального флага, нет гимна, отметил Бах.

Бах полагает, что команда будет небольшой.

Пока неизвестно, какие виды спорта могут представлять беженцы.